Metropolitana di Santiago e Alstom presentano il primo treno per la futura linea 7 del Cile

Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, e la metropolitana di Santiago hanno presentato il primo treno Metropolis AS-22-UTO che opererà sulla futura linea 7. L’evento si è svolto presso lo stabilimento Alstom di Taubaté, nello stato di San Paolo, alla presenza dei rappresentanti della metropolitana di Santiago, Guillermo Muñoz, presidente del consiglio di amministrazione, e Ximena Schultz, responsabile della divisione progetti, del direttore generale di Alstom Brasile, Suely Sola, nonché di altri dirigenti del comitato latinoamericano e dei team tecnici dell’azienda.

Il treno sta ora iniziando un’importante fase di test presso lo stabilimento di Taubaté, prima della consegna prevista per la seconda metà del 2026, che segnerà l’inizio delle consegne dei 37 treni.

Questo traguardo è particolarmente significativo nel contesto delle celebrazioni per il 50° anniversario della metropolitana di Santiago e consolida cinque decenni di collaborazione con l’azienda francese.

Guillermo Muñoz, presidente del consiglio di amministrazione della metropolitana di Santiago, ha dichiarato: “Si tratta di un traguardo molto importante per l’azienda e per tutti i cileni che seguono l’avanzamento del portafoglio progetti della metropolitana durante il periodo di maggiore espansione della sua storia. I treni della Linea 7 sono lunghi 102 metri, hanno una capacità di 1.247 passeggeri e includono due spazi per persone a mobilità ridotta in ogni treno. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che garantisce una maggiore durata e riduce il consumo di elettricità. Le carrozze avranno quattro porte e ampi corridoi interconnessi tra le carrozze, garantendo un flusso efficiente di passeggeri. Saranno dotati di aria condizionata e di un avanzato sistema di informazione ai passeggeri, con aggiornamenti su percorsi e stazioni, porte USB-C per la ricarica e un moderno sistema di sicurezza con telecamere ad alta risoluzione e citofoni, che consentirà agli utenti di comunicare con il centro di controllo della metropolitana”.

In totale, Alstom costruirà 37 treni Metropolis, ciascuno con cinque carrozze, presso i suoi stabilimenti di Taubaté, nell’ambito del contratto stipulato con la metropolitana di Santiago. Nell’ambito dello stesso contratto, Alstom fornirà anche il sistema di segnalamento Urbalis CBTC, che consentirà il funzionamento senza conducente, aumentando l’efficienza e la sicurezza del servizio. Oltre a questo accordo, Alstom ha firmato altri due contratti: uno per la fornitura e la costruzione dei binari e della rete elettrica aerea, e un altro per la fornitura della rete elettrica. Tutti e tre i contratti includono 20 anni di manutenzione, con un sistema di manutenzione predittiva completo e innovativo per treni, binari e rete elettrica aerea.

“Da oltre 70 anni, Alstom Brasile produce treni che mantengono in movimento il Sud America e oggi diamo il benvenuto all’ultima arrivata in questa gloriosa tradizione, il primo treno per la futura Linea 7 della metropolitana di Santiago”, ha dichiarato Suely Sola, Direttore Generale di Alstom Brasile. “È stato un onore dare il benvenuto ai nostri clienti cileni per presentare questo primo treno e i team che lavorano assiduamente sull’intera flotta di 37 treni”.

Per Waleria Haga, Project Director di Alstom per la Linea 7, “la presentazione del primo treno rappresenta un passo molto importante in un progetto che migliorerà la mobilità in Cile, offrendo trasporti affidabili, sicuri e accessibili. La Linea 7 contribuirà a migliorare gli spostamenti di circa 1,6 milioni di persone, rendendoli più veloci, efficienti e sostenibili. Questo progetto si basa sulla solida esperienza di Alstom nella produzione di materiale rotabile ferroviario in America Latina e sulla sua partnership di lunga data con la metropolitana di Santiago”.

Attualmente in costruzione, la linea 7 della metropolitana di Santiago sarà lunga 26 chilometri e avrà 19 stazioni. La linea attraverserà sette comuni: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura e Las Condes. Tre di questi comuni (Renca, Cerro Navia e Vitacura) saranno integrati nella rete per la prima volta, a beneficio di una popolazione stimata di 1,6 milioni di abitanti.

Quando la linea 7 entrerà in funzione, si stima che il tempo di percorrenza tra le stazioni terminali sarà di 37 minuti, con una riduzione del 49% rispetto all’attuale sistema di autobus (circa 72 minuti).

Il progetto genererà 24.000 posti di lavoro dall’inizio dei lavori fino alla sua entrata in funzione, prevista per il 2028. Nel primo anno di attività della Linea 7, si prevede una domanda media giornaliera di 194.000 passeggeri nei giorni feriali e una domanda annua totale di 60 milioni di passeggeri.

Inoltre, nel primo anno di attività, si prevede una riduzione di circa 33.000 tonnellate di emissioni di CO₂ e di consumo di carburante, equivalenti, secondo le stime, alla piantumazione di 55.000 alberi adulti. L’investimento totale nella Linea 7 ammonta a 2,528 miliardi di dollari.

Attualmente, la rete metropolitana conta sette linee, 143 stazioni e 149 chilometri di binari. Trasporta 2,4 milioni di passeggeri al giorno e, nel 2025, avrà completato 661 milioni di viaggi.

Con i progetti di espansione – l’estensione della Linea 6 verso est e ovest e le nuove linee 7, 8, 9 e A (verso l’aeroporto) – entro il 2033 la metropolitana avrà 56 nuove stazioni e 82,5 chilometri aggiuntivi. La rete avrà quindi 199 stazioni, con un incremento del 39%, e 231,5 chilometri di binari, con una crescita del 55%, rendendo la metropolitana di Santiago il sistema più lungo dell’America Latina.

