Meteo, oggi ancora bel tempo: domani torna l'inverno con pioggia e vento forte

La Liguria si prepara a un cambiamento meteo: oggi ancira bel tempo con temperature in lieve rialzo, ma da domani è atteso un peggioramento con nuvole, piogge e neve in quota. Prevista un'allerta gialla per vento

Oggi - La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo su tutta la regione. Il cielo si manterrà generalmente sereno, con possibili banchi di nebbia temporanei sui versanti padani centro-occidentali durante le ore notturne e al primo mattino. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere, accompagnato da qualche foschia sui versanti padani centrali. Le temperature massime subiranno un lieve aumento, con valori che oscilleranno tra i 14°C e i 17°C lungo la costa e tra gli 8°C e i 14°C nelle zone interne. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali sui settori centrali, in rinforzo in serata, mentre saranno a regime di brezza sugli estremi di Ponente e Levante. Il mare si presenterà poco mosso.

Venerdì - Per domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà coperto già dal mattino sul Savonese e sul Genovesato interno, con nuvolosità in rapido aumento su tutti i settori nel pomeriggio. In serata sono attese deboli precipitazioni sparse, che assumeranno carattere nevoso a partire dai 500-600 metri sui versanti padani di Centro-Ponente e dai 1000 metri altrove. Le temperature saranno in generale diminuzione, specialmente nei valori massimi. I venti soffieranno forti da Nord-Ovest sul Savonese e saranno deboli o moderati settentrionali altrove. Il mare sarà mosso a Ponente e poco mosso sul Centro-Levante. Si segnala un'allerta gialla per vento in vigore da venerdì 7 febbraio alle 1:00 CET fino alle 23:59 CET dello stesso giorno.

