Meteo: nuvole e instabilità, ma anche spazi di sereno sulla Liguria
di red. tel
Rovesci al mattino, schiarite a Ponente: temperature stabili tra 26 e 28 gradi, venti meridionali in rinforzo
La giornata sarà caratterizzata da condizioni variabili con nubi sparse al mattino e qualche apertura soprattutto sul Ponente. Nel pomeriggio è attesa una nuvolosità più compatta, in particolare sulle zone interne, mentre in serata si registreranno residue velature o nubi alte. Non si escludono fenomeni di instabilità nelle prime ore del mattino, con rovesci o temporali localizzati, più probabili sul mare ma in possibile estensione alla fascia costiera. Queste le previsioni per oggi di Arpal, centro meteo regionale.
Temperature – Valori minimi in calo nelle zone interne, mentre le massime saranno stazionarie o in lieve aumento su tutta la regione, con punte comprese tra i 26 e i 28 gradi.
Umidità – Attesa su livelli medio-alti per l’intero arco della giornata.
Venti – Prevalentemente meridionali, con possibili rinforzi fino a moderati tra pomeriggio e sera nelle aree costiere e interne del Centro-Ponente. Sui litorali di Levante sono invece previsti locali regimi di brezza.
Mare – Si presenterà poco mosso o quasi calmo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie