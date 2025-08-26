Meteo: nuvole e instabilità, ma anche spazi di sereno sulla Liguria

La giornata sarà caratterizzata da condizioni variabili con nubi sparse al mattino e qualche apertura soprattutto sul Ponente. Nel pomeriggio è attesa una nuvolosità più compatta, in particolare sulle zone interne, mentre in serata si registreranno residue velature o nubi alte. Non si escludono fenomeni di instabilità nelle prime ore del mattino, con rovesci o temporali localizzati, più probabili sul mare ma in possibile estensione alla fascia costiera. Queste le previsioni per oggi di Arpal, centro meteo regionale.

Temperature – Valori minimi in calo nelle zone interne, mentre le massime saranno stazionarie o in lieve aumento su tutta la regione, con punte comprese tra i 26 e i 28 gradi.

Umidità – Attesa su livelli medio-alti per l’intero arco della giornata.

Venti – Prevalentemente meridionali, con possibili rinforzi fino a moderati tra pomeriggio e sera nelle aree costiere e interne del Centro-Ponente. Sui litorali di Levante sono invece previsti locali regimi di brezza.

Mare – Si presenterà poco mosso o quasi calmo.

