Meteo Liguria, il caldo arretra leggermente: domenica serena su quasi tutta la regione

Temperature massime in lieve diminuzione ma ancora elevate: sulla costa i valori resteranno compresi tra i 33 e i 35 gradi. La giornata in Liguria sarà segnata da caldo intenso e possibili temporali pomeridiani sui rilievi: lo segnala Arpal, centro meteo regionale.

Cielo e nubi – La mattinata sarà serena o poco nuvolosa, mentre nelle ore pomeridiane si prevedono addensamenti su zone interne e rilievi, con rovesci o temporali isolati. I fenomeni saranno più probabili sull’estremo Ponente e sull’Appennino di Levante, dove non si escludono locali sconfinamenti verso la costa.

Temperature – I valori minimi resteranno stazionari, mentre le massime caleranno leggermente ma si manterranno comunque elevate, oscillando lungo la costa tra i 33 e i 35 gradi.

Umidità – I livelli si manterranno su valori medi per l’intera giornata.

Venti – Sul litorale soffieranno deboli brezze costiere, con ventilazione settentrionale tra Genovesato e Savonese. Nelle aree interne al mattino sono previsti venti deboli da nord, con successiva tendenza a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare – Il bacino ligure si presenterà poco mosso ovunque.

Segnalazioni – La Protezione Civile avverte che il caldo potrà determinare un moderato disagio fisiologico per la popolazione.

