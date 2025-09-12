Meteo Liguria, giornata di cielo sereno sulla costa: nuvole sui rilievi e in serata
Una giornata nel complesso stabile attende la Liguria, con sole prevalente lungo la costa e qualche disturbo nuvoloso limitato alle zone interne. Secondo Arpal, centro meteo regionale, il mattino sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio si registrerà un aumento della nuvolosità sui rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi. Lungo le riviere le condizioni resteranno ancora soleggiate, prima di un nuovo aumento delle nubi dalla sera a partire da Ponente, accompagnato dal passaggio di sottili velature verso Levante.
Temperature – Le minime resteranno stazionarie o in lieve calo, mentre le massime si manterranno stabili o in leggero aumento, con punte fino a 27-28 gradi sulla costa.
Umidità – Su valori medio-alti per l’intera giornata.
Venti – Deboli o moderati a rotazione ciclonica sul Golfo, più deboli dai quadranti meridionali nelle zone interne.
Mare – Molto mosso a Levante e mosso a Ponente nelle prime ore, in calo a mosso ovunque dal pomeriggio.
