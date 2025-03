Meteo Liguria, fine settimana tra sole e pioggia: peggioramento domenica con rovesci e temporali

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Venerdì nuvoloso ma con ampie schiarite in serata

2️⃣ Sabato soleggiato con temperature in lieve aumento

3️⃣ Domenica peggioramento con piogge e temporali, mari mossi

La notizia nel dettaglio

Il fine settimana in Liguria sarà caratterizzato da un graduale cambiamento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di venerdì con nuvolosità diffusa ma in attenuazione in serata e un sabato stabile e soleggiato, domenica la regione sarà interessata da un peggioramento con piogge e rovesci temporaleschi.

Venerdì, nubi in attenuazione – La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutta la regione, con tendenza a schiarite ampie in serata. Sulla Riviera di Ponente e sulle Alpi si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Situazione simile sulla Riviera centrale e sull'Appennino, dove si prevede un miglioramento serale. Sulla Riviera di Levante, invece, i cieli rimarranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento in serata. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, in rotazione a sud-est. Il mare sarà mosso a Ponente, poco mosso a Levante.

Sabato, tempo stabile e temperature in lieve rialzo – Un campo di alta pressione garantirà tempo stabile su tutta la regione. Sulla Riviera di Ponente il cielo sarà variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio. Sulla Riviera centrale e sulla Riviera di Levante, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Alpi si alterneranno nubi sparse e momenti di sereno, mentre sull'Appennino si prevedono cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali. Zero termico in rialzo attorno ai 2000 metri. Il Mar Ligure di Ponente resterà mosso, mentre quello di Levante sarà poco mosso.

Domenica, peggioramento con piogge e temporali – Una circolazione depressionaria porterà molte nubi sin dal mattino, con piogge in intensificazione nel pomeriggio e in serata. Sulla Riviera di Ponente e sulle Alpi il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per l'intera giornata, con rovesci temporaleschi dal pomeriggio. Situazione simile sulla Riviera centrale e sull’Appennino, dove le nubi aumenteranno progressivamente e le piogge si faranno più intense in serata. Sulla Riviera di Levante, il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con piogge deboli a partire dal pomeriggio. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, mentre il moto ondoso subirà un aumento: il Mar Ligure di Ponente diventerà molto mosso, mentre il Mar Ligure di Levante passerà da poco mosso a mosso.

