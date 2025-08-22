Meteo in Liguria, giornata serena su tutta la regione con temperature gradevoli
di red. tel
Previsioni Arpal: possibili rovesci solo nelle aree interne del Centro-Ponente, mare mosso in attenuazione dalla sera
La giornata odierna in Liguria sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la regione. Dal pomeriggio sono attesi possibili isolati rovesci sulle aree interne del Centro-Ponente, con nuvolosità variabile fino a sera. Lo segnala Arpal, centro meteo della Liguria.
Temperature – In presenza di effetti favonici si registrerà un aumento dei valori massimi, più evidente sul settore di Centro-Ponente. Le massime si attesteranno tra i 26 e i 28 gradi.
Umidità – I valori si manterranno su livelli medi, fattore che ridurrà la sensazione di caldo. L’aria sarà quindi più asciutta e la Protezione civile regionale non ha emesso alcun avviso: il clima odierno sarà considerato piacevole.
Venti – Prevalentemente deboli, variabili o in regime di brezza, senza particolari rinforzi attesi.
Mare – Al mattino si presenterà mosso su tutta la regione, fino a molto mosso a Levante. Dal pomeriggio si assisterà a una generale attenuazione del moto ondoso, che proseguirà fino alla notte.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Frecciarossa al posto del Frecciabianca, Scajola:"Chiesta la stessa tariffa precedente per i pendolari"
21/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Genova-Roma, arrivano i Frecciarossa al posto dei Frecciabianca: al via i primi due collegamenti
21/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Piogge e temporali residui sul Levante, miglioramento in serata in tutta la Liguria
21/08/2025
di red. tel
Imperia, Scajola annuncia piano quinquennale per la manutenzione dei mille chilometri di strade provinciali
20/08/2025
di Carlotta Nicoletti