Meteo in Liguria, giornata serena su tutta la regione con temperature gradevoli

La giornata odierna in Liguria sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la regione. Dal pomeriggio sono attesi possibili isolati rovesci sulle aree interne del Centro-Ponente, con nuvolosità variabile fino a sera. Lo segnala Arpal, centro meteo della Liguria.

Temperature – In presenza di effetti favonici si registrerà un aumento dei valori massimi, più evidente sul settore di Centro-Ponente. Le massime si attesteranno tra i 26 e i 28 gradi.

Umidità – I valori si manterranno su livelli medi, fattore che ridurrà la sensazione di caldo. L’aria sarà quindi più asciutta e la Protezione civile regionale non ha emesso alcun avviso: il clima odierno sarà considerato piacevole.

Venti – Prevalentemente deboli, variabili o in regime di brezza, senza particolari rinforzi attesi.

Mare – Al mattino si presenterà mosso su tutta la regione, fino a molto mosso a Levante. Dal pomeriggio si assisterà a una generale attenuazione del moto ondoso, che proseguirà fino alla notte.

