Meteo, il caldo ha le ore contate: domani pioggia e calo delle temperature

Le previsioni meteo di Arpal, centro meteorologico della Liguria, annunciano un cambio netto nelle condizioni atmosferiche: dopo giorni di caldo e afa, domani la regione sarà interessata da rovesci e temporali diffusi.

Oggi – La giornata si apre con nubi sparse sul Centro-Levante e cielo sereno o poco nuvoloso a Ponente. Nel pomeriggio sono previsti isolati temporali sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di Centro-Ponente, in rapido spostamento verso il Piemonte. Le temperature minime restano stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime calano, attestandosi tra i 29 e i 30 gradi. L’umidità si mantiene su valori medio-alti. I venti soffiano deboli meridionali o in regime di brezza, con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio sui capi esposti di Ponente. Il mare resta poco mosso. La Protezione civile ha diramato una segnalazione per disagio fisiologico legato al caldo.

Domani – La situazione cambia radicalmente: è attesa una giornata instabile soprattutto sul Centro-Levante, con rovesci e temporali sparsi e intermittenti già dal mattino, destinati a diventare diffusi in serata. I fenomeni potranno risultare anche insistenti, con piogge localmente molto forti. Le temperature minime si manterranno stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime saranno ancora in calo. L’umidità resterà elevata. I venti soffieranno moderati di scirocco su Centro-Levante e deboli a Ponente, con tendenza a disporsi in rotazione ciclonica in serata. Il mare passerà da poco mosso a mosso, fino a molto mosso in serata a Levante.

