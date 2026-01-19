Metal detector a scuola: 6 studenti su 10 sono favorevoli

Skuola.net ha condotto un sondaggio su oltre 500 studenti. I risultati rivelano che il 60% dei giovani è favorevole a una maggiore sicurezza nelle scuole, compreso l’uso di metal detector in contesti a rischio. L’indagine segue la tragedia di La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato a morte da un coetaneo.

I ragazzi intervistati sostengono anche l’adozione di misure di sicuezza severe contro chi porta o utilizza coltelli o altri oggetti atti a offendere, prevedendo sanzioni come il ritiro della patente o del passaporto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.