Metal detector a scuola: 6 studenti su 10 sono favorevoli
di R.C.
Avviato un sondaggio da Skuola.net che ha rivelato che i ragazzi sono a favore di una maggiore sicurezza. Sostengono anche misure severe contro chi porta o utilizza coltelli
Skuola.net ha condotto un sondaggio su oltre 500 studenti. I risultati rivelano che il 60% dei giovani è favorevole a una maggiore sicurezza nelle scuole, compreso l’uso di metal detector in contesti a rischio. L’indagine segue la tragedia di La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato a morte da un coetaneo.
I ragazzi intervistati sostengono anche l’adozione di misure di sicuezza severe contro chi porta o utilizza coltelli o altri oggetti atti a offendere, prevedendo sanzioni come il ritiro della patente o del passaporto.
