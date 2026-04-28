Meta punta sul solare spaziale per i data center
di R.S.
L’intesa prevede l’accesso fino a 1 gigawatt di capacità: l’energia verrebbe raccolta in orbita tramite satelliti e trasmessa a terra
Meta accelera sulla ricerca di energia continua stringendo un accordo con Overview Energy, startup che sviluppa sistemi di energia solare dallo spazio. L’obiettivo è alimentare i data center anche quando le fonti terrestri non sono disponibili.
L’intesa prevede l’accesso fino a 1 gigawatt di capacità: l’energia verrebbe raccolta in orbita tramite satelliti e trasmessa a terra, permettendo agli impianti solari di produrre elettricità 24 ore su 24.
La tecnologia è ancora in fase di sviluppo: Overview Energy punta a una dimostrazione in orbita entro il 2028 e all’avvio commerciale intorno al 2030.
La mossa riflette una tendenza più ampia: con la crescita dell’intelligenza artificiale, i big tech cercano nuove fonti energetiche. Anche realtà come SpaceX stanno esplorando soluzioni simili, inclusi data center alimentati direttamente nello spazio.
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