Messico, il paese aderisce al Trattato per la protezione dell'alto mare

l Messico ha formalizzato l'adesione al Trattato di protezione della biodiversità marina delle Nazioni Unite in occasione dell'assemblea generale in corso a New York. Il ministro degli Affari esteri, Juan Ramón de la Fuente, ha reso ufficiale l'iniziativa in un incontro con la consulente legale dell'organizzazione, Elinor Hammarskjold.

Il dispositivo - L'accordo, adottato nel 2023 dopo quasi vent'anni di negoziati, entrerà in vigore a gennaio e mira a proteggere la biodiversità in alto mare. Tra le sue disposizioni chiave figurano la creazione di aree marine protette, la valutazione dell'impatto ambientale e la promozione della cooperazione internazionale. Con questa ratifica, "il Messico ribadisce l'impegno per il multilateralismo e la convinzione che il diritto internazionale sia la soluzione più efficace per affrontare le sfide globali", si legge in un comunicato.

