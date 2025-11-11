Mermec firma nuovo contratto per treni diagnostici destinati all’Alta Velocità in Egitto

In occasione dell’apertura della sesta edizione della fiera e conferenza internazionale sul trasporto intelligente, la logistica e l’industria, TransMEA 2025, il Gruppo MERMEC, capitanato dal Cav. Vito Pertosa, ha firmato un importante contratto per la fornitura di treni di misura con le società Orascom, Arab Contractors e Imagro.

Alla cerimonia presenti il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’Ambasciatore d’Italia in Egitto Agostino Palese e il Ministro egiziano dei Trasporti Kamel Al-Wazir. Per MERMEC ha firmato Fabio Pizzolon, Global Sales Director Signalling di MERMEC.

L’accordo prevede la realizzazione di ulteriori treni diagnostici destinati al mercato egiziano, che saranno utilizzati dalla joint venture Orascom-Arab Contractors per le attività di monitoraggio e sicurezza della nuova linea ferroviaria ad alta velocità del Paese.

“L’Egitto rappresenta per noi un mercato strategico e in forte crescita,” ha dichiarato Fabio Pizzolon, Global Sales Director Signalling di MERMEC. “Il terzo treno di misura in due anni conferma e consolida la fiducia nelle nostre soluzioni tecnologiche per garantire sicurezza, efficienza e innovazione nel trasporto ferroviario ad alta velocità.”

Le soluzioni del Gruppo MERMEC, parte di Angel Holding con oltre 3500 dipendenti altamente specializzati, sono scelte dai principali player del mondo ferroviario. MERMEC è operativo in 73 Paesi e vanta un portafoglio di oltre 148 clienti leader del settore.

