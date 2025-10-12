Attualità

Mercoledì sera Benvenuti in Liguria a casa di Bacci, il cestaio che insegna l'arte ai giovani

di Gilberto Volpara

Bacci, detto 'il russo' perchè da bambino usciva scalzo nella neve, vive a San Martino di Paravanico sulle alture di Ceranesi. E' quella la frazione ai piedi della salita per i Piani di Praglia. Lì, il quasi novantenne, ha aperto le porte della propria cascina a Mattia, un giovane neppure ventenne: c'è da non disperdere l'arte del cestino.

 

Focus specifico sulle due generazioni in apertura di Benvenuti in Liguria mercoledì sera dalle 20.40 su Telenord in compagnia del Cucinosofo Sergio Rossi. Poi, giovedì sera, sottolineatura specifica sui termini genovesi a Scignoria!. Qui già un'anticipazione (vedi video). 

