Mercato Genoa, ufficiale il ritorno di Onana. Fatta per Cornet, Bohinen al Venezia

Tutto fatto per il ritorno al Genoa di Maxwell Cornet dal West Ham.

Il club inglese non ha puntato più sul franco-ivoriano, e così per Cornet si è aperta nuovamente la cessione al Grifone, come aveva chiesto il tecnico Vieira. Nella scorsa stagione in rossoblu ha collezionato 8 presenze con due gol. In mezzo un lungo infortunio per lui col ritorno in campo nell’ultima partita di campionato col Bologna.

Nel frattempo il club rossoblù ha ufficializzato il ritorno di Jean Onana, in prestito con obbligo di riscatto se venissero soddisfatte determinate condizioni

Il Genoa CFC comunica di aver definito con il Besiktas il ritorno del centrocampista Jean Onana, nato a Yaoundé l’8 gennaio 2000. Da febbraio 2025 Onana aveva collezionato 9 presenze in maglia rossoblù, in carriera ne vanta 12 con la nazionale del Camerun. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula del prestito e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Infine il centrocampista rossoblu Bohinen è stato ceduto in prestito al Venezia, con obbligo di riscatto

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.