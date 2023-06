Mercato Genoa: Martin è il primo colpo; riscattato Martinez, fatta per Haps

Il primo colpo del nuovo Genoa è Aaron Martin (nella foto), 26 anni, terzino sinistro spagnolo che gioca nel Mainz e che il 30 giugno va in scadenza. Domani è prevista la firma del contratto. Per lui, che veniva considerato una grande promessa (era titolare nell'Under 21 spagnola con la quale ha vinto gli Europei del 2019 che si erano disputati in Italia) è pronto un contratto triennale. In questa stagione ha collezionato 28 presenze e segnato 5 reti (3 su calcio di punizione). Ottolini è in missione per chiudere per un altro laterale mancino, la politica del Genoa è infatti quella dei “doppioni” ovvero due potenziali titolari per ogni ruolo. Il ds genoano ha incontrato emissari del Venezia cercando di trovare un accordo per Haps, che si è infortunato in allenamento (rottura del perone). Il suo è stato un contributo forzatamente limitato: soltanto 4 presenze. Il Genoa però vorrebbe comunque confermarlo, a patto che il club veneto scenda rispetto al milione e 800 mila euro che a suo tempo era stato pattuita come cifra per esercitare l'obbligo di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, è disposto ad abbassarsi l'ingaggio che aveva a Venezia (1,2 milioni netti).

Definita con reciproca soddisfazione, nonostante il tentativo di forzatura da parte di Alessandro Moggi, la pratica per il rinnovo di un contratto che in realtà c'era già, i 777 Partners e Gilardino possono concentrarsi su un mercato dal quale dovrà uscire una squadra in grado di classificarsi tra il decimo ed il quindicesimo posto ovvero l'obiettivo che società e tecnico hanno fissato insieme. Al di là del luogo comune (abusato ma efficace) secondo il quale in serie A si pratica un altro sport rispetto alla B, è innegabile che la squadra rossoblù dovrà essere rafforzata adeguatamente.

PORTIERI – Scontata la riconferma di Martinez, che ha disputato un girone di ritorno straordinario, per il il quale con la promozione è anche scattato l'obbligo di riscatto. Partirà invece Semper per il quale le richieste non mancano. E potrebbe tornare d'attualità lo scambio col Verona che a gennaio si è interrotto quando ormai mancavano solo le firme: Adrian Semper in gialloblù e Simone Perilli (28 anni) al Genoa.

DIFENSORI – Ne servono sei. Tre sono i riconfermatissimi Dragusin, Vogliacco e Bani. Uno potrebbe essere Vazquez che rientra dal prestito alla Cremonese ed un altro Alan Matturro (leva 2004) che sta disputando un Mondiale Under 20 straordinario (l'Uruguay è arrivato in finale con l'talia). Ne manca uno e necessariamente dovrà essere di grande personalità ed esperienza. In “casa” c'è Omar Aiderete, ventiseienne paraguiano di proprietà dell'Herta Berlino (club dei 777) e che nella scorsa stagione ha giocato in prestito con gli spagnoli del Getafe.

LATERALI – A destra c'è l'ipotesi Lirola, 25 anni e tante aspettative mai confermate. Ha vestito le maglie di Juventus, Sassuolo, Fiorentina e Olympique Marsiglia. La scorsa stagione ha giocato (poco) nell'Elche, a gennaio il suo trasferimento al Monza sembrava cosa fatta ma è saltato in dirittura d'arrivo.

A sinistra, fatta Martin, ora si cerca di riconfermare Haps. Il primo nome della lista era quella di Emanuele Valeri, 25 anni, di proprietà della Cremonese: “grande gamba e buon piede assicura”, Ballardini. Ma la richiesta di 5 milioni è stata ritenuta eccessiva.

CENTROCAMPO – Rinnovati i contratti a Badelj e Jagiello, si tratta con l'agente Carlo Volpi per quello di Sturaro. Strootman ha ancora un anno di contratto, ma vorrebbe fare l'ultima stagione in patria. La società rossoblù però insiste per non perderlo. Piace moltissimo Adrian Bernabè, 22 anni, cresciuto nella cantera del Barcellona e poi voluto da Guardiola a Manchester dove però ha faticato a ritagliarsi uno spazio. Mezzala dal tocco raffinato, a Parma l'aveva portato Maresca, che era il secondo di Guardiola al City.

E poi c'è la suggestione Isco, 31 anni, l'ex Real Madrid vincitore di 5 Champions League e 4 Mondiali per Club, che Andres Blazquez, l'ad del Genoa conosce molto bene per averlo frequentato a Siviglia, club del quale i 777 possiedono una quota sia pura di minoranza. E Blazquez nei giorni scorsi è volato a Madrid. Forse non solo un caso.

ATTACCO – Due i centravanti nel mirino del club rossoblù. Uno “pronto subito” e l'altro di prospettiva. Galliani sta provando a convincere il suo amico Zangrillo a puntare su Petagna, reduce da una stagione a Monza caratterizzata da più che ombre che luci, ma non è un profilo che suscita particolari entusiasmi. Impraticabile dal punto di vista economico l'ipotesi Scamacca che l'estate scorsa è stato pagato dal West Ham 35 milioni più bonus ed ha un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni netti. Coda ha diverse richieste dalla serie B e partirà sicuramente, resterà invece Puscas per il quale è scattato l'obbligo di riscatto col Reading e che è considerato un attaccante ideale per la panchina. Sarà la terza punta.