Mercato del gas, il ministro Pichetto Fratin annuncia azioni del governo: "Intervento sul prezzo complessivo"

"Se il mercato del gas tenesse questi prezzi, non scendesse, dovremo in qualche modo trovare un intervento sul prezzo complessivo, che riguarda tutti, imprese e utenze domestiche". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante una trasmissione di Rai Radio Uno.

Analisi in corso - "Manifesto una preoccupazione, noi siamo in Europa fra quelli che hanno stoccaggi buoni di gas ma stiamo scendendo e dovremo ricostituire. Questo significa un problema serio per l'estate. Tre giorni fa ho ridato il via alle aste di stoccaggio per ricostituirle per il prossimo inverno. Nel momento in cui ci sarà lo strumento di valutazione del costo della produzione energetica da nucleare, lo Stato valuterà di quanto integrare nella tariffa, allo stesso modo che sta facendo con il fotovoltaico o l'eolico, per creare il maggior vantaggio possibile al Paese", ha aggiunto.

Possibilità - "In questo momento sono in strettissimo rapporto con il ministro dell'economia Giorgetti, credo che assolutamente dobbiamo andare avanti con misure, in qualche modo che abbiano temporaneità", ha aggiunto ancora Pichetto, “bisogna sfruttare le possibilità che il nucleare può dare e integrare le nostre produzioni energetiche con una quota di quello che sarà il nuovo nucleare”.

Consumi alle stelle - "Abbiamo la domanda di energia che secondo le previsioni esploderà nei prossimi anni - ha proseguito il ministro - concordano gli analisti che nei prossimi 20 anni avremo un raddoppio della domanda di energia. Nel 2024 abbiamo avuto un consumo di energia elettrica di 312 miliardi di chilowattora. Le previsioni inserite nel piano danno al 2050 un consumo di 680 miliardi. Oggi a un anno e mezzo da questa analisi forse stiamo in difetto perchè la domanda sta esplodendo. Basta vedere cosa sta accadendo con i data center e l'intelligenza artificiale".

