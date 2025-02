Mentoring e inclusione, Defence for Children avvia il progetto "Adulto Amico" per il supporto ai giovani in difficoltà

Per chi ha poco tempo

1️⃣ "Adulto Amico" è un progetto di mentoring per sostenere l'integrazione sociale di giovani coinvolti in procedimenti di giustizia

2️⃣ L'iniziativa è promossa da Defence for Children Italia in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile

3️⃣ Il 21 e 22 febbraio a Genova si terrà una formazione per i cittadini interessati a diventare mentori volontari

La notizia nel dettaglio

Defence for Children Italia lancia il progetto "Adulto Amico", un'iniziativa di mentoring destinata ai giovani sottoposti a procedimenti di giustizia. L'obiettivo è creare relazioni significative tra ragazzi in difficoltà e cittadini volontari, per favorire il loro percorso di integrazione sociale e prevenire la recidiva. Il progetto è sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e l'Ufficio per i Servizi Sociali per Minorenni (USSM) del Ministero della Giustizia.

Un'alternativa alla marginalità – "Abbiamo verificato che la presenza di un adulto solidale produce risultati che nessuna politica repressiva potrà mai raggiungere", afferma Pippo Costella, direttore di Defence for Children Italia. L'iniziativa mira a offrire un supporto concreto a ragazzi che, spesso giunti in Italia da altri Paesi in giovane età, si trovano in situazioni di vulnerabilità e isolamento.

Un'esperienza pilota – L'associazione, con sede in piazza Don Gallo a Genova, sta cercando cittadini disponibili a intraprendere questo percorso di mentoring. L'obiettivo è testare un modello che possa essere adottato anche a livello nazionale e internazionale. Defence for Children fa parte dell’European Child Friendly Justice Network, che promuove riforme per rendere il sistema giudiziario più attento ai diritti dei minori.

Formazione per volontari – Per chi desidera aderire al progetto, è prevista una formazione a Genova presso la sede di Defence for Children Italia il 21 febbraio dalle 14:00 alle 18:00 e il 22 febbraio dalle 9:30 alle 17:30. Gli interessati possono contattare l’associazione all’indirizzo info@defenceforchildren.it o al numero 010 0899050.

