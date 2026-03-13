"Meno traffico merci per più sicurezza e decoro": le nuove regole a Città Alta

BERGAMO - A partire da giugno, entreranno in vigore nuove regole per il trasporto merci in Città Alta, con l’obiettivo di ridurre la presenza di veicoli commerciali lungo l’asse principale tra piazza Mercato delle Scarpe, piazza Vecchia e piazza Mascheroni, particolarmente congestionato a causa dell’aumento dei visitatori e delle attività economiche.

Negli ultimi anni l’area ha registrato una crescita del traffico merci, causando disagi per residenti e turisti, problemi di decoro urbano e rischi per la sicurezza dei pedoni. Il nuovo modello logistico si affianca alle misure già introdotte, come l’estensione della ZTL del Centro Storico in via San Lorenzo, l’accreditamento obbligatorio dei veicoli commerciali tramite il portale ATB e il controllo tramite telecamere agli ingressi e alle uscite.

La definizione delle nuove regole è stata preceduta da un ampio confronto con stakeholder locali, residenti, commercianti, corrieri e trasportatori, attraverso incontri, questionari e comunicazioni mirate.

Il provvedimento principale vieta il transito di veicoli commerciali di categoria N1 (massa massima fino a 3,5 tonnellate) lungo via Gombito, piazza Vecchia, via Colleoni, via Mura di Santa Grata, via San Pancrazio. Le eccezioni per carichi pesanti o ingombranti saranno valutate caso per caso.

Per agevolare le consegne, sono stati individuati spazi dedicati in largo Colle Aperto, piazza Mercato del Fieno, piazza Mercato delle Scarpe, piazza Reginaldo Giuliani e via Mario Lupo. Il trasporto nell’ultimo miglio sarà effettuato con carrelli a spinta, elettrici o mezzi simili, evitando interferenze con il flusso pedonale. Stalli compensativi saranno inoltre riservati ai residenti, e gli accessi ai punti di carico-scarico saranno regolamentati lungo percorsi specifici attraverso viale delle Mura, via della Boccola, via della Fara, Porta Sant’Agostino, via San Lorenzo, via Arena, via San Giacomo, via Porta Dipinta e via Mario Lupo.

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