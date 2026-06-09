Mega rafforza l’offerta B2B nel mercato energetico belga con soluzioni più flessibili e personalizzate

Mega ha annunciato l’ampliamento della propria presenza nel mercato energetico belga, con l’obiettivo di supportare PMI e grandi imprese nella gestione dei costi energetici in un contesto caratterizzato da forte volatilità dei prezzi.

La strategia di crescita è sostenuta anche dalla solidità del gruppo azionista di maggioranza MET Group, che consente a Mega di combinare la conoscenza del mercato locale con capacità avanzate di trading internazionale e l’accesso alla fornitura di GNL (Gas Naturale Liquefatto). Questa integrazione permette lo sviluppo di soluzioni energetiche più sofisticate e adattabili alle esigenze dei clienti business in Belgio.

Nel segmento B2B, Mega sta quindi ampliando il proprio portafoglio con contratti flessibili, strutture di prezzo su misura e strumenti di gestione del rischio. Tra le soluzioni proposte rientrano i Power Purchase Agreement (PPA) aziendali, sistemi di “batterie virtuali” e prodotti finanziari come i modelli “cap-and-floor”.

Per rispondere alla volatilità del mercato, l’azienda offre anche contratti di fornitura di gas naturale indicizzati all’indice statunitense Henry Hub, considerato più stabile nel lungo periodo rispetto ai benchmark europei.

“Le aziende oggi non hanno bisogno solo di un contratto standard, ma di strumenti per gestire il rischio e avere maggiore visibilità sui costi energetici,” ha dichiarato Nicolas Jacqmard, B2B Director di Mega.

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