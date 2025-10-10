Medov rileva Programma Mare e rafforza i servizi per la nautica

Medov Group ha acquisito la maggioranza di Programma Mare, azienda spezzina specializzata in soluzioni di packaging per la nautica. L’operazione rientra nella strategia di espansione e integrazione dei servizi del gruppo, attivo nello shipping, nella logistica e nella nautica da diporto. L’annuncio arriva da Giulio Schenone, presidente & ceo di Medov Group, marchio specializzato nei settori dello shipping, della logistica e della nautica da diporto

Programma Mare, punto di riferimento per i cantieri nautici italiani, entra così a far parte di un network che comprende anche logistica refrigerata, agenzie marittime, servizi per yacht e magazzini container. I fondatori Giannoni e Dazzi restano operativi in azienda.

L’ingresso nel gruppo segue l’apertura del nuovo polo logistico di Sarzana e punta a estendere l’offerta in altre sedi, consolidando la presenza di Medov nel mercato marittimo europeo.

