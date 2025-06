Maturità al via per oltre 11mila studenti liguri, è il giorno del tema di italiano

Inizia questa mattina, con la prima prova scritta di italiano, la Maturità 2025 per oltre 11mila studenti liguri. Dalla Spezia a Ventimiglia, i candidati sono pronti ad affrontare il tradizionale esame di Stato, tornato da alcuni anni alla sua formula completa post-Covid.

Studenti e numeri – Secondo i dati dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono poco più di 11.200 i maturandi in Liguria, distribuiti in 246 commissioni d’esame. A Genova, città con il maggior numero di candidati, gli istituti classici, scientifici, tecnici e professionali si sono organizzati per accogliere studenti e commissari sin dalle prime ore della mattina, tra emozione, sorrisi e qualche comprensibile segno di tensione.

Prove – La prima prova scritta, uguale per tutti a livello nazionale, consiste in un elaborato di italiano con sette tracce tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Domani sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo scolastico, mentre la settimana prossima cominceranno i colloqui orali.

Argomenti - Il “tototracce” premia ancora Gabriele d’Annunzio, considerato favorito per l’analisi del testo insieme a Italo Svevo, Calvino o Montale, legati a ricorrenze letterarie del 2025 . Per le tracce argomentative spiccano temi storici – come gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale o dalle figure di Hitler e Mussolini – oltre a questioni contemporanee come l’intelligenza artificiale e la violenza di genere. Tra i temi di attualità, emerge anche il possibile riferimento all’anno giubilare e alla nuova figura pontificia, oltre ai conflitti attuali in Medio Oriente e in Ucraina. Insomma, di tutto e di più, come sempre molto difficile da prevedere.

