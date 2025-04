Matteo Paroli nuovo presidente del Porto, Bucci: "Buona notizia per Genova"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ho contato i minuti da quando ho letto la lettera del ministro a quando ho firmato e sono passati purtroppo 12 minuti, non i 4 secondi che pensavo io, ma i motivi di segreteria mi hanno costretto a metterci 12 minuti. Però è una buona notizia per Genova, è una buona notizia per tutti, ora si parte" - entusiasta il presidente della Regione Marco Bucci per la nomina imminente del nuovo presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale (leggi qui)

Il nome prescelto, contenuto nella lettera inviata dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione, è quello dell'avvocato Matteo Paroli: "L'ho incontrato, mi ha fatto veramente un'ottima impressione, è una persona motivata che considera assolutamente importante l'allineamento tra le amministrazioni e soprattutto il fatto che il porto fa parte della città e fa parte della regione, quindi dobbiamo assolutamente lavorare tutti assieme" - ha aggiunto Bucci

Al centro delle questioni, non solo il nuovo piano regolatore portuale: "Io ho subito detto che ha un ufficio in Regione se vuole cominciare a lavorare da subito, non c'è assolutamente nessun problema. Ci sono molte domande di concessioni, ma anche piccole, che aspettano una risposta. Dobbiamo lavorare bene per la diga, per costruire la parte B, la gara della parte B, dobbiamo fare le infrastrutture che vanno finite per quanto riguarda la Sopraelevata portuale e poi ovviamente c'è anche il piano regolatore, fatto però in maniera moderna. Come sapete io spingo per un piano regolatore che sia un piano che definisce il futuro non che fotografa il presente"

