Mattarella festeggia 81 anni, Toti: "Buon compleanno Presidente, guida saggia"

di Giorgia Fabiocchi

Il presidente della Liguria ha ribadito il ruolo autorevole della prima carica dello Stato, invitandolo presto nella nostra regione

Sono 81 le candeline soffiate quest'oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E sono arrivati pronti gli auguri del presidente della Liguria Giovanni Toti: "Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guida saggia e autorevole per il nostro Paese, anche nei momenti più complessi. E grazie per l'attenzione che ha sempre dimostrato verso Genova e la nostra regione. Lo aspettiamo presto in Liguria".