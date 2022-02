Mattarella bis, è il giorno del giuramento davanti al parlamento in seduta comune

di Marco Innocenti

Alle 15.30 il via al cerimoniale che porterà il presidente a giurare fedeltà alla Repubblica. In conclusione, il discorso d'insediamento

E' arrivato il giorno del giuramento per Sergio Mattarella. L'appuntamento è fissato per le 15.30, quando il segretario generale della Camera si recherà al Quirinale. A quel punto Mattarella salirà a bordo di un'auto per raggiungere Montecitorio scortato dai Carabinieri. Al suo arrivo, la campana maggiore del palazzo smetterà di suonare e Mattarella verrà accolto di presidente di Camera e Senato Fico e Casellati.

A quel punto, i tre percorreranno il Transatlantico, prima di entrare nell'aula dove saranno schierati deputati, senatori, delegati regionali e il governo al gran completo. Una volta salito sul banco del presidente, Mattarella sarà invitato da Fico a prestare giuramento ai sensi dell'articolo 91 della Costituzione, recitando la formula di rito: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione". In quello stesso momento, il cannone del Gianicolo sparerà 21 colpi a salve e la campana del palazzo di Montecitorio riprenderà a suonare.

Il presidente della repubblica prenderà poi la parola per il suo discorso d'insediamento, un momento molto atteso dopo un'elezione nella quela Mattarella è stato costretto a tornare sulla sua decisione, accettando un nuovo mandato per l'incapacità dei partiti di trovare un accordo.