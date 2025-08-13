Matia Bazar in concerto nella città del Muretto il 19 agosto

Dopo il grande successo del concerto di Roberto Vecchioni, martedì 19 agosto alle ore 22 l’Auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco ad Alassio ospiterà il secondo appuntamento musicale di punta dell’estate 2025 nella città del Muretto con il “Matia Bazar Live Tour".

Nati a Genova nel 1975, i Matia Bazar rappresentano una delle realtà musicali più amate della scena italiana. Con il loro stile inconfondibile, hanno venduto quaranta milioni di dischi in tutto il mondo, pubblicato venticinque album, partecipato dodici volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1978 con …e dirsi ciao e nel 2002 con Messaggio d’amore, e conquistando due Premi della Critica con Vacanze romane e Souvenir. Sono stati, inoltre, il primo gruppo italiano a esibirsi nei Paesi Arabi, in Russia e in Giappone.

Un viaggio musicale emozionante - Brani che hanno segnato intere generazioni, da Solo tu a Per un’ora d’amore, da Vacanze romane a Ti sento, da Noi a La prima stella della sera, fino a Stringimi e Dedicato a te, senza dimenticare il nuovo singolo Non finisce così, da un testo di Giancarlo Golzi, scritto prima della sua prematura scomparsa, ritrovato da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni) e musicato da Piero Cassano.

Sul palco la formazione attuale, guidata da Fabio Perversi – tastierista e polistrumentista da oltre venticinque anni nella band – sarà affiancata dalla potente e versatile voce di Luna Dragonieri, da Piercarlo “Lallo” Tanzi alla batteria e voce, da Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, e da Gino Zandonà alla chitarra e voce. A Parco San Rocco andrà in scena uno spettacolo capace di unire energia, emozione e la continua ricerca di un equilibrio tra classicità e innovazione, tratto distintivo di una band che, pur rinnovandosi, resta fedele alla propria identità artistica e incanta il pubblico da 50 anni.

BIOGRAFIA - I MATIA BAZAR nascono a Genova nel 1975 dall'unione di Carlo Marrale, Piero Cassano e Aldo Stellita (provenienti dai Jet) con Giancarlo Golzi (ex Museo Rosenbach) e Antonella Ruggiero, allora cantante solista. Raggiungono immediatamente il successo con il primo singolo Stasera che sera (1975). Dopo aver pubblicato una serie di hits mondiali quali Tu semplicità, Solo tu, Per un’ora d’amore, vincono il Festival di Sanremo (1978) con il brano …e dirsi ciao. Dopo il successo di C’è tutto un mondo intorno e del tour mondiale omonimo, Piero Cassano lascia il gruppo e alle tastiere subentra Mauro Sabbione. Inizia il primo grande cambiamento nel sound dei Matia con la svolta tecno di Fantasia, dell’elegante Vacanze Romane, della sperimentale Aristocratica e della delicata Souvenir (che suscita grande interesse persino in Giappone dove la band è richiesta per una serie di concerti). Il brano è firmato dall’autore e tastierista Sergio Cossu, subentrato a Sabbione. Sempre nel 1985, vendono milioni di copie con Ti sento, consolidando la fama internazionale. I Matia ripartono per un lungo tour: Russia, Francia, Germania, Paesi Scandinavi, Giappone, paesi di lingua latina e continuano a produrre successi: Noi, La prima stella della sera e la ballatissima Stringimi.

Nel 1989 Antonella Ruggiero lascia la band e viene sostituita da Laura Valente. Il Festival di Sanremo consacra altri due grandi successi: Piccoli Giganti e Dedicato a Te. Continuano intense stagioni di concerti e nel 1995 in quattro (Carlo Marrale abbandona il gruppo per intraprendere la carriera solista) registrano RadioMatia, album con il quale festeggiano vent’anni di

carriera. Nel 1997 esce Benvenuti a Sausalito, testimonianza pop rock che evidenzia la capacità del gruppo di muoversi attraverso differenti spazi musicali.

Nel 1998 viene a mancare l’amico fraterno Aldo Stellita, bassista e autore storico del gruppo. Dopo un inevitabile momento di smarrimento, Giancarlo Golzi decide di andare avanti anche per l’insostituibile compagno di viaggio e ricontatta Piero Cassano. La ricerca di una nuova vocalist porta alla scoperta di Silvia Mezzanotte. Cassano – esperto produttore – si occupa interamente del progetto scrivendo le musiche, mentre Golzi della stesura dei testi. Alla band si unisce Fabio Perversi, giovane arrangiatore e polistrumentista monzese che con Piero cura gli arrangiamenti del cd Brivido Caldo. Il disco è un successo anche per l’omonimo singolo Brivido Caldo (che incanta la platea sanremese) e alla delicata Non abbassare gli occhi.

Nel 2001 i Matia Bazar si classificano terzi al Festival di Sanremo con Questa nostra grande storia d’amore. Nel 2002 esce Messaggi dal vivo, l’atteso disco live dopo 27 anni di carriera e milioni di copie vendute in tutto il mondo. L’album contiene 15 brani storici magistralmente riarrangiati da Cassano e Perversi e due inediti: la tecnologica Ritmo della Luna e la dolcissima Messaggio d’amore con la quale vincono il Festival di Sanremo 2002. Seguono due tour in Italia e all’estero, dopo i quali la progettualità artistica di Silvia Mezzanotte e quella del gruppo proseguono separatamente.

Nel 2005 i Matia Bazar festeggiano il loro trentennale con la partecipazione al 55° Festival della Canzone Italiana e il brano Grido d’amore con la nuova vocalist Roberta Faccani.

Nell’ottobre del 2007 esce One1 Two2 Three3 Four4 vol.1, il primo CD di un progetto discografico che in due volumi ripercorre la storia dei gruppi italiani dagli anni ‘60 fino ai giorni nostri, reinterpretando, con la raffinatezza e l’eleganza che contraddistinguono i Matia Bazar, le hit che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana da Io ho in mente te dell’Equipe 84 a Ragazzo di strada de I Corvi, passando attraverso Impressioni di Settembre della PFM, per arrivare a Mentre tutto scorre dei Negramaro e Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto. Il secondo volume raccoglie brani storici come Amico di ieri de Le Orme, L’ora dell’amore dei Camaleonti, Quella carezza della sera dei New Trolls, Tutti i miei sbagli de Subsonica e Dedicato a te de Le Vibrazioni. Il 21 novembre 2008 esce il cofanetto che raccoglie i due volumi e un DVD con le immagini backstage delle tappe più importanti del tour 2008. Nel 2010, dopo 5 anni di attività insieme, i Matia Bazar decidono di proseguire la carriera artistica separatamente da Roberta Faccani. Il ritorno di Silvia Mezzanotte nel gruppo e l’uscita del nuovo singolo Gli occhi caldi di Silvie segna la reunion e la pubblicazione di un nuovo progetto discografico dal titolo Conseguenza Logica. Nel 2012 il gruppo si presenta al Festival di Sanremo col brano Sei tu. Nel 2015 pubblicano il primo DVD live per celebrare il quarantennale. Sono uno dei pochi gruppi italiani ad avere collezionato successi a livello mondiale: Europa, Est Europeo, Paesi ex Unione Sovietica, Giappone, Latina America, Canada, U.S.A. Il 12 agosto 2015 scompare prematuramente Giancarlo Golzi, “Capitano” dei Matia Bazar, uno dei membri fondatori e l’unico a non aver mai abbandonato il gruppo dal 1975. Successivamente Silvia Mezzanotte termina la collaborazione per dedicarsi alla carriera di solista.

Nel 2017 Piero Cassano lascia i Matia Bazar per seguire i suoi progetti e lascia la leadership dello storico gruppo genovese a Fabio Perversi, con il quale permane un rapporto di amicizia e stima professionale. Nel 2022 i Matia Bazar con Fabio Perversi, Gino Zandonà (chitarre), Silvio Melloni (basso), Piercarlo “Lallo” Tanzi (batteria e percussioni) e la talentuosa Silvia Dragonieri in arte “Luna” (voce) entrano nel cast artistico della DM produzioni che inizia a lavorare sul nuovo progetto artistico e sul Tour 2022. Il 13 maggio esce il nuovo singolo inedito “Non finisce così”, scritto da Giancarlo Golzi e Piero Cassano, fuori su tutti i digital store e focus track del nuovo album The best of. Il singolo è accompagnato dall’omonimo videoclip e viene presentato su RA1 a Domenica In. Il lavoro discografico dà il via alla tournée “Official Tour” attraversando le piazze più belle d’Italia con la formazione rinnovata, capitanata da Fabio Perversi e con la funambolica voce di Luna Dragonieri.

Numerose anche le apparizione televisive tra le quali Una Voce per Padre Pio condotta da Mara Venier, Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 e L’Anno che Verrà (capodanno RAI 2023) condotte da Amadeus in prima serata RAI1.

Gli anni 2023 e 2024 sono ricchi di concerti con oltre 100 esibizioni tra live in Italia e all’estero e diverse ospitate nelle primarie emittenti Televisive .

Il 28 giugno 2024 partecipano, insieme a Joka Diablo, al brano “Maliboo” (etichetta Just Entartainment), il nuovo singolo di Ale Zuber. Attualmente, oltre agli impegni live, sono in studio per la registrazione di nuovi brani inediti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.