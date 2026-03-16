Cronaca

Masone, auto precipita in un dirupo: morto il conducente

di Claudio Baffico

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Masone, auto precipita in un dirupo: morto il conducente
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Un uomo di circa 36 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi dopo che la sua auto è precipitata in un dirupo sul monte Faiallo, nel territorio di Masone, nell’entroterra della provincia di Genova.

Il veicolo è stato individuato fuori dalla carreggiata lungo la strada provinciale 73. Una volta raggiunta l’auto, i soccorritori hanno purtroppo scoperto all’interno il corpo dell’uomo già deceduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo risultava scomparso da alcuni giorni: la madre ne aveva infatti denunciato la scomparsa nella giornata di venerdì 13 marzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Croce Rossa di Masone, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Arenzano, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamicità dell’accaduto e stabilire cosa sia successo. Al momento, spiegano gli investigatori, nessuna ipotesi viene esclusa.

 

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