Mascherine ancora obbligatorie al chiuso dal primo maggio, oggi la decisione

di Redazione

Sembra prevalere la linea della prudenza e quindi le mascherine resteranno ancora nelle situazioni più a rischio

Il Governo potrebbe decidere di mantere l'obbligo delle mascherine al chiuso anche dopo il primo maggio.

Sulle spinte scientifiche che arrivano dall’Oms e dall’Ordine dei medici, sembra prevalere la linea della prudenza sostenuta da Speranza e quindi le mascherine resteranno ancora nelle situazioni più a rischio.

"Prorogare di un mese l'obbligo della mascherina al chiuso, come trasporti, cinema e teatri. Altrove basta una raccomandazione" afferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa - Si continua a mantenere l'obbligo al chiuso e riservarlo in alcune situazioni: trasporti pubblici, cinema, teatri, luoghi dove c'è un affollamento maggiore. Lì è ragionevole pensare a una proroga di un mese dell'obbligo. Per tutto il resto si può passare a una raccomandazione".