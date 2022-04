Genova, Bassetti: "Basta con il bollettino giornaliero sul Covid"

di Redazione

"Questi numeri non servono più a messuno, servono solo a creare ansia e a credere sempre meno nell'efficacia dei vaccini. Siamo l'ultimo paese europeo che li dà"

"Nonostante la crescita di contagi, gli ospedali restano vuoti di pazienti Covid e pieni di colonizzati dal virus asintomatici. Ha ancora senso dare i numeri giornalieri di quanti hanno il 'raffreddore Covid' o sono in ospedale per una colica renale con tampone positivo per Sars-CoV-2? Questi numeri non servono più a nessuno".

Lo sottolinea l'infettivologo genovese Matteo Bassetti sui social.

Secondo Bassetti i report sull'andamento del contagio "servono solo a creare ansia nelle persone e a credere sempre meno nell'efficacia dei vaccini. Siamo rimasti l'ultimo Paese europeo con più dell'80% di vaccinati con bollettino giornaliero e mascherine obbligatorie".