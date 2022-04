Covid in Liguria, lieve calo dei positivi ma salgono i ricoveri: +18 rispetto a ieri

di Marco Innocenti

Sono 17 i pazienti in terapia intensiva, i guariti sono stati 843, nessun decesso

Sono 765 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria: 113 a Imperia, 137 a Savona, 382 a Genova (317 in Asl 3 e 65 in Asl 4), 133 alla Spezia. I test effettuati nella giornata di ieri sono stati 4.387, con 1.061 tamponi molecolari e 3.320 test antigenici. Il numero totale dei positivi scende a 17.872 (78 in meno rispetto a ieri): 9.314 a Genova, 2.837 alla Spezia, 2.362 a Savona e 2.313 a Imperia, ai quali vanno aggiunti anche 1.046 residenti fuori regione o in fase di verifica.

Cresce invece il numero degli ospedalizzati che sale a 356 (+18 rispetto a ieri), con 17 pazienti in terapia intensiva. I guariti sono stati 843, nessun decesso registrato.