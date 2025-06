Martedì 10 il Presidente Mattarella a Genova, ecco l'ordinanza anti-alcool, vietati i fuochi d'artificio

Non è ancora stato definito un programma completo ma si preannuncia una giornata significativa per la città di Genova, che martedì 10 giugno accoglierà nel proprio porto la nave Amerigo Vespucci e allo stesso tempo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in occasione della festa della Marina Militare.

La Vespucci concluderà a Genova il tour mondiale iniziato due anni fa e che ha coinvolto 30 paesi dei 5 continenti, facendo scalo in quasi 50 porti. La nave scuola della Marina Militare Italiana sosterà nel porto genovese fino al 15 giugno.

Nel frattempo il Comune di Genova ha emesso un'ordinanza, firmata dalla neo sindaca Silvia Salis, che vieta il consumo di alcool, l'utilizzo di fuochi d'artificio e la detenzione di spray urticante per tutta la giornata del 10 giugno, in alcune aree della città

Nel dettaglio, dalle ore 9 del 10 giugno e fino alla mezzanotte, saranno vietate:

a) la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area

pubblica e/o/ aperta al pubblico;

b) l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

c) la somministrazione e la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi plateatici;

d) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o

metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai

loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in

bottiglie/contenitori di plastica o di cartone prive del tappo;

e) la detenzione ed il porto di dispositivi contenenti spray urticante

Dove - L'ordinanza riguarda il perimetro compreso tra:

• Calata Molo Vecchio, Calata Gadda, Calata Boccardo fino a Via dei Picchettini non compresa, Piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Filippo Turati fino a via Frate Olivero, Piazza Caricamento, via Antonio Gramsci, via Raffaele Rubattino fino a Calata Santa Limbania, Calata Darsena, Calata Andalò di Negro, Calata Ansaldo De Mari, Calata Simone Vignoso e tuta la perimetrazione del porto fino a Calata Molo Vecchio

L'inosservanza dell'ordinanza potrà essere punita con multe dai 25 ai 500 euro, con il sequestro del materiale pirotecnico e/o esplodente o dei contenitori di vetro e metallo. E' fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari

Mobilità - Previste modifiche anche alla viabilità: nello specifico, martedì 10 giugno, viene istituito il “divieto di circolazione dalle 22 alle 23 e comunque fino a cessate esigenze nella sopraelevata Aldo Moro, in entrambe le direzioni".

