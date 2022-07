Marmolada, si stacca blocco di ghiaccio: sei morti e una decina di dispersi

di Redazione

E' ancora impossibile fare un bilancio definitivo. Proprio ieri era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta

È purtroppo ancora provvisorio il bilancio delle vittime e dei feriti, a seguito del distacco del seracco sul ghiacciaio della Marmolada, la regina delle Dolomiti, sotto Punta Rocca.

Al momento i soccorsi riferiscono che ci sarebbero almeno 6 morti e 8 feriti, di cui due gravi. Ma è ancora impossibile fare un bilancio definitivo. Secondo quanto si apprende, i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio, ma non ancora recuperati e portati a valle.

Gli elicotteri stanno portando in quota personale del Soccorso alpino e Unità cinofile da tutto il Trentino per fare una bonifica della valanga. La situazione è pericolosa perché c'è il rischio di ulteriori crolli. Un elicottero è stato attrezzato con la campana Recco, un'apparecchiatura che permette di ricercare chiunque sia in difficoltà in zone aperte.

"Abbiamo sentito un rumore forte, tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e da lì ho capito che qualcosa di grave era successo", racconta uno dei responsabili del

Rifugio Castiglioni Marmolada.

Notizia in aggiornamento