Maritime Emissions Reduction Centre (MERC): Nikos Kakalis nuovo amministratore delegato

Kakalis guiderà la strategia del centro, svilupperà ulteriormente la rete di partner industriali e allineerà i programmi agli sviluppi normativi e di mercato

 Il Maritime Emissions Reduction Centre (MERC) ha nominato Nikos Kakalis nuovo amministratore delegato.
Kakalis, che attualmente ricopre la carica di Global Bulk Carriers Segment Director presso Lloyd’s Register, succede a Stelios Korkodilos nella guida della collaborazione industriale senza scopo di lucro con sede ad Atene.

Il MERC è stato co-fondato  dal  Lloyd’s Register Maritime Decarbonisation Hub  e dai principali armatori  Capital Group ,  Navios Maritime Partners ,  Neda Maritime Agency ,  Star Bulk  e  Thenamaris (Ships Management) Inc.  , con il supporto abilitante del  Lloyd’s Register .
Il centro si concentra sull’accelerazione della riduzione delle emissioni di gas serra della flotta navale globale, identificando, convalidando e promuovendo soluzioni tecnologiche e operative in grado di garantire efficienza e impatto scalabile e di garantire che le navi esistenti contribuiscano agli sforzi globali di decarbonizzazione.
Fin dalla sua istituzione, il MERC ha sviluppato la sua strategia di impatto attorno a diversi pilastri di ricerca e sviluppo, tra cui l’ottimizzazione dell’efficienza idrodinamica, il benchmarking delle soluzioni di propulsione assistita dal vento, l’esplorazione di una generazione di energia ausiliaria alternativa e la definizione di un programma di dati per integrare l’uso tecnico e commerciale dei dati sulle prestazioni per promuovere l’ottimizzazione della riduzione delle emissioni e la condivisione dei benefici.
In qualità di amministratore delegato, Kakalis guiderà la strategia del centro, svilupperà ulteriormente la sua rete di partner industriali e allineerà i suoi programmi agli sviluppi normativi e di mercato emergenti che stanno plasmando la transizione energetica.
Nikos Kakalis ha affermato:  “La decarbonizzazione della flotta esistente è la sfida decisiva che l’industria marittima si trova ad affrontare.

“Il MERC offre una piattaforma unica per riunire armatori, operatori, fornitori di classi e tecnologie per offrire soluzioni efficaci nella pratica. Sono entusiasta di assumere questo ruolo e di costruire sulle solide basi gettate da tutti i nostri partner”.
Kakalis porta con sé una vasta esperienza tecnica e commerciale. Durante i suoi quattro anni in LR, ha guidato la strategia globale dell’organizzazione per le navi portarinfuse, guidando gli armatori attraverso il complesso panorama dei nuovi combustibili, delle tecnologie per l’efficienza energetica e dell’evoluzione normativa.
Prima di entrare in LR, ha ricoperto posizioni di rilievo presso DNV, dove ha gestito i servizi di ricerca e sviluppo e consulenza nel Mediterraneo orientale, e presso Bureau Veritas Marine Fuel Services, dove ha supervisionato lo sviluppo aziendale in materia di qualità e sostenibilità dei carburanti marini.
Vasileios Lampropoulos, presidente del consiglio di amministrazione del MERC e direttore operativo di Thenamaris (Ships Management) Inc., ha dichiarato:  “La leadership, la competenza tecnica e l’esperienza di Nikos lo rendono la persona ideale per guidare la prossima fase di sviluppo del MERC.
“La sua nomina rafforza l’importanza della collaborazione tra classe, armatori e partner tecnologici per affrontare di petto la sfida della riduzione delle emissioni. Il MERC è un importante catalizzatore per un reale progresso nella decarbonizzazione marittima e Nikos è nella posizione ideale per guidare questa missione”.

