Maritime Emissions Reduction Centre (MERC): Nikos Kakalis nuovo amministratore delegato

Il Maritime Emissions Reduction Centre (MERC) ha nominato Nikos Kakalis nuovo amministratore delegato.

Kakalis, che attualmente ricopre la carica di Global Bulk Carriers Segment Director presso Lloyd’s Register, succede a Stelios Korkodilos nella guida della collaborazione industriale senza scopo di lucro con sede ad Atene.

Il MERC è stato co-fondato dal Lloyd’s Register Maritime Decarbonisation Hub e dai principali armatori Capital Group , Navios Maritime Partners , Neda Maritime Agency , Star Bulk e Thenamaris (Ships Management) Inc. , con il supporto abilitante del Lloyd’s Register .

Il centro si concentra sull’accelerazione della riduzione delle emissioni di gas serra della flotta navale globale, identificando, convalidando e promuovendo soluzioni tecnologiche e operative in grado di garantire efficienza e impatto scalabile e di garantire che le navi esistenti contribuiscano agli sforzi globali di decarbonizzazione.

Fin dalla sua istituzione, il MERC ha sviluppato la sua strategia di impatto attorno a diversi pilastri di ricerca e sviluppo, tra cui l’ottimizzazione dell’efficienza idrodinamica, il benchmarking delle soluzioni di propulsione assistita dal vento, l’esplorazione di una generazione di energia ausiliaria alternativa e la definizione di un programma di dati per integrare l’uso tecnico e commerciale dei dati sulle prestazioni per promuovere l’ottimizzazione della riduzione delle emissioni e la condivisione dei benefici.

In qualità di amministratore delegato, Kakalis guiderà la strategia del centro, svilupperà ulteriormente la sua rete di partner industriali e allineerà i suoi programmi agli sviluppi normativi e di mercato emergenti che stanno plasmando la transizione energetica.

Nikos Kakalis ha affermato: “La decarbonizzazione della flotta esistente è la sfida decisiva che l’industria marittima si trova ad affrontare.

“Il MERC offre una piattaforma unica per riunire armatori, operatori, fornitori di classi e tecnologie per offrire soluzioni efficaci nella pratica. Sono entusiasta di assumere questo ruolo e di costruire sulle solide basi gettate da tutti i nostri partner”.

Kakalis porta con sé una vasta esperienza tecnica e commerciale. Durante i suoi quattro anni in LR, ha guidato la strategia globale dell’organizzazione per le navi portarinfuse, guidando gli armatori attraverso il complesso panorama dei nuovi combustibili, delle tecnologie per l’efficienza energetica e dell’evoluzione normativa.

Prima di entrare in LR, ha ricoperto posizioni di rilievo presso DNV, dove ha gestito i servizi di ricerca e sviluppo e consulenza nel Mediterraneo orientale, e presso Bureau Veritas Marine Fuel Services, dove ha supervisionato lo sviluppo aziendale in materia di qualità e sostenibilità dei carburanti marini.

Vasileios Lampropoulos, presidente del consiglio di amministrazione del MERC e direttore operativo di Thenamaris (Ships Management) Inc., ha dichiarato: “La leadership, la competenza tecnica e l’esperienza di Nikos lo rendono la persona ideale per guidare la prossima fase di sviluppo del MERC.

“La sua nomina rafforza l’importanza della collaborazione tra classe, armatori e partner tecnologici per affrontare di petto la sfida della riduzione delle emissioni. Il MERC è un importante catalizzatore per un reale progresso nella decarbonizzazione marittima e Nikos è nella posizione ideale per guidare questa missione”.

