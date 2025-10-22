Marginalia: musica e Medioevo per riscoprire Genova tra Liberty e Romanico

Sabato 25 ottobre, Villa Chiossone ospita la seconda edizione di Marginalia, un evento che unisce musica, arte e divulgazione per riscoprire Genova attraverso il fascino del Medioevo. Un percorso tra concerti e appuntamenti nei luoghi simbolici della Genova medievale, con un focus speciale sul dialogo tra architetture Liberty e Romaniche. A illustrare il progetto in studio è la direttrice artistica Vera Marenco, mentre Luca Pandimiglio in collegamento da Villa Chiossone intervista divulgatore scientifico Giovanni Gavino.

