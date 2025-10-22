Marginalia: musica e Medioevo per riscoprire Genova tra Liberty e Romanico
di Roberto Rasia - Luca Pandimiglio
Un percorso tra concerti e appuntamenti nei luoghi simbolici della Genova medievale
Sabato 25 ottobre, Villa Chiossone ospita la seconda edizione di Marginalia, un evento che unisce musica, arte e divulgazione per riscoprire Genova attraverso il fascino del Medioevo. Un percorso tra concerti e appuntamenti nei luoghi simbolici della Genova medievale, con un focus speciale sul dialogo tra architetture Liberty e Romaniche. A illustrare il progetto in studio è la direttrice artistica Vera Marenco, mentre Luca Pandimiglio in collegamento da Villa Chiossone intervista divulgatore scientifico Giovanni Gavino.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Centro Universitario del Ponente: cultura, socialità e inclusione al centro della formazione
22/10/2025
di Redazione
Sestri Ponente, viaggio tra le stelle: visita all’Osservatorio Astronomico di Genova
22/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Al via il restauro di Palazzo Rosso, intervento da 500mila euro, a Telenord parla l'assessore Massimo Ferrante
22/10/2025
di Katia Gangale
Liguria live, ”Telescopio che passione”: il cielo della Liguria non è mai stato così vicino
21/10/2025
di Anna Li Vigni
Telenord alla scoperta della Pro Loco di Pegli: 30 anni di storia, cultura e tradizione
21/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale