Maresca a Telenord: "Grato a FdI, ma passo a Futuro Nazionale perché credo nel progetto del generale Vannacci"

Francesco Maresca, avvocato entrato in politica alle comunali di Genova come 'civico' a sostegno di Marco Bucci, di cui è stato assessore comunale al Porto, era passato a Fratelli d'Italia che adesso lascia per aderire a Futuro Nazionale. Intervenuto a Liguria Live a Telenord, Maresca spiega la sua scelta. "Desidero ringraziare Fratelli d’Italia per questi due anni intensi, vissuti tra campagne elettorali, iniziative sul territorio, progetti e programmi politici. Un grazie sincero va a tutti gli eletti, ai dirigenti, ai militanti e a coloro che hanno condiviso con me questo percorso, contribuendo con impegno e passione alla crescita del partito e al lavoro svolto per i cittadini".

"Dopo una lunga riflessione, ho però scelto di sostenere il Generale Roberto Vannacci, che considero oggi un punto di riferimento autorevole in un momento storico caratterizzato da una profonda crisi di valori. Ritengo che la sua figura rappresenti con chiarezza la difesa di quei principi di libertà, democrazia e identità nazionale che hanno segnato la storia del nostro Paese"

"Sono gli stessi valori per i quali molte persone hanno sacrificato la propria vita e che ho imparato a rispettare fin da giovane grazie agli insegnamenti ricevuti dalla mia famiglia. La mia scelta nasce da questa convinzione e dalla volontà di continuare il mio impegno politico nel segno della coerenza e della fedeltà ai principi in cui credo".

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