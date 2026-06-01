Ronco Scrivia, sindaco Agosti a Telenord: "Servizi, viabilità e trasporti al centro del mandato"

Il nuovo sindaco di Ronco Scrivia, Sergio Agosti, è intervenuto negli studi di Liguria Live su Telenord per illustrare le priorità della sua amministrazione e le prospettive del mandato appena affidatogli dai cittadini.

Nel corso dell'intervista, Agosti ha posto l'attenzione sulle principali sfide che accomunano i Comuni dell'entroterra ligure, realtà chiamate quotidianamente a confrontarsi con la necessità di garantire servizi essenziali alla popolazione nonostante risorse spesso limitate.

Tra i temi affrontati, particolare rilievo è stato dato alla manutenzione della rete stradale, considerata fondamentale per assicurare collegamenti efficienti e sicurezza ai residenti. Al centro del confronto anche il tema dei trasporti pubblici, con la richiesta di una maggiore regolarità e affidabilità dei servizi, indispensabili per contrastare l'isolamento delle aree interne.

Non meno importante la questione scolastica, con l'obiettivo di preservare e rafforzare l'offerta educativa sul territorio, elemento strategico per sostenere le famiglie e favorire la permanenza dei giovani nell'entroterra.

"Il nostro impegno – ha sottolineato Agosti – sarà rivolto a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, lavorando per migliorare la qualità della vita e valorizzare le potenzialità del territorio".

L'intervento a Telenord ha rappresentato l'occasione per delineare una visione amministrativa orientata alla tutela dei servizi, allo sviluppo delle infrastrutture e al rilancio delle comunità dell'entroterra, temi che saranno al centro dell'azione della nuova amministrazione comunale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.