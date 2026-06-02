Genova, Comune: Maresca lascia FdI e passa a Futuro Nazionale del generale Vannacci

Francesco Maresca, ex assessore e attuale consigliere comunale di Genova, lascia Fratelli d'Italia per aderire a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci che così entra in Sala Rossa. La stessa mossa viene accreditata a quattro consiglieri municipali: Barbara Lagomarsino (Bassa Valbisagno), Fabio Formichella (Centro Ovest), Edoardo Fortunato e Fulvia Musso (Ponente).

"La mia scelta di aderire a Futuro Nazionale - dice Maresca a Telenord - nasce in un contesto che considero caratterizzato da una profonda crisi dei valori e dell’identità culturale europea. In questo scenario ritengo necessario fare riferimento a una formazione politica che difenda con maggiore chiarezza principi per me fondamentali come la sicurezza, l’identità nazionale e la tutela della nostra cultura.

Credo inoltre sia importante portare anche a Genova, città che considero un caposaldo della storia del Risorgimento italiano, un progetto politico come quello di Vannacci, rafforzandone la presenza sul territorio.

La mia adesione è una scelta di linea politica e non personale. Con Fratelli d’Italia mi sono trovato bene sul piano umano, ma oggi non ne condivido più pienamente l’impostazione politica. Sono abituato a lavorare in squadra e auspico che altri consiglieri possano condividere questo percorso e unirsi alla nuova formazione".

Ha aderito al movimento di Vannacci anche Francesco Garofano, sindaco di Millesimo. Nel corso degli ultimi mesi si ERA registrato anche il passaggio a Futuro Nazionale di alcuni ex dirigenti territoriali liguri di Fratelli d’Italia: Fabrizio Brignole, già coordinatore nell’area metropolitana genovese, Antonio Oppicelli, ex coordinatore di Genova, e Claudio Cavallo, ex responsabile provinciale nel Savonese e attualmente sindaco di Stellanello.

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