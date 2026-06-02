Bucci: "Da nove anni il mio lavoro civico fondato sui valori e i principi della Repubblica"

"Valori fondativi, ovviamente la libertà, la giustizia, l'eguaglianza di tutti, la possibilità per tutti di raggiungere i propri desideri in una Repubblica che rispetta tutte le persone. Questo è fondamentale, di questo io ne sono straconvinto e tutta la mia vita ho fatto tutto possibile per questo, soprattutto in questi nove anni, oggi facciamo circa nove anni, da quando sono stato eletto, ho fatto nove anni di lavoro civico per far sì che questi valori possano essere messi sul territorio. Oggi riguardiamo anche il voto per le donne e questa è un'altra grande tappa, uno si potrebbe dire come mai così tardi, però io non guardo mai in questo senso, io dico soltanto che è giusto che ci sia ed è stato un grande riconoscimento e oggi noi vogliamo festeggiare, stasera io andrò in aree apposta proprio per fare questo festeggiamento, festeggiare la Repubblica e ovviamente anche i voti per le donne che sono due grandi tappe fondamentali della nostra società civica".

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a Telenord.

Bucci ha aggiunto: "Però a proposito del voto, la gente va sempre meno a votare dopo 80 anni di Repubblica, ha un segno di invecchiamento? Questo è un problema che ho affrontato, dobbiamo cercare di fare un voto che la gente vada a votare, a questo io sono molto convinto, io ho fatto sempre un appello a tutti per andare a votare perché andare a votare vuol dire dimostrare che si è parte di una società civile, che si vuole contribuire al miglioramento della società civile, qualunque voto sia, l'operazione di voto è un miglioramento della nostra società civica, questo è considerato in questi termini. Se oggi avrò modo di parlare col Presidente Mattarella? Diciamo che non sarò io da solo, vorrebbe essere tante persone, però certamente lo saluterò, gli farò il saluto di Genova e di Liguria e soprattutto di tutte le cose che stiamo facendo per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini".





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