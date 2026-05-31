Genova, allarme sicurezza: il centro destra chiede le dimissioni dell'assessore Viscogliosi

I gruppi di centro destra in Consiglio Comunale esprimono grandissima preoccupazione per la situazione della sicurezza della nostra Città, ormai completamente fuori controllo. L'omicidio avvenuto ieri a Villetta Dinegro in piena mattinata è purtroppo la punta di un iceberg che rivela un'inquietante escalation e manifesta al contempo la totale inadeguatezza dell'attuale amministrazione nel dare risposte al bisogno di sicurezza dei cittadini. Siamo indignati che, anche in questa situazione, il Sindaco non trovi nulla di meglio da dire che attaccare il Governo, continuando a non assumersi nessuna responsabilità e senza spendere nemmeno una parola per spiegare ai genovesi le misure che la sua Amministrazione intende mettere in campo, seppur con un colpevole ritardo, per affrontare una situazione diventata sempre più insostenibile. L'Assessore alla sicurezza Arianna Viscogliosi, non pervenuta in questo primo anno di mandato, sfugge costantemente al confronto con i cittadini e l'aula e, cosa ancor più grave, in una giornata drammatica come quella di ieri altro non trova di meglio da fare che postare un video spensierato.

Delle due l’una: o non si rende contro della gravità di quanto accaduto, e di quanto ogni giorno accade in città, oppure preferisce fare finta di nulla autoconvincendosi che, come ama ripetere, "va tutto bene, state sereni". Un atteggiamento inaccettabile.

Chiediamo risolutamente le dimissioni immediate dell'Assessore che si è dimostrata del tutto incapace di gestire la sicurezza in Città e che ha sempre latitato davanti alla numerose richieste di intervento e di commissioni consiliari sulla sicurezza chieste dal centro destra. Nei prossimi giorni porteremo il tema della sicurezza in Consiglio Comunale con la richiesta di una nuova seduta monotematica, la seconda in un anno, alla presenza dei cittadini e dei comitati coinvolti che si stanno coraggiosamente battendo sull'argomento e che meritano tutta l'attenzione e il rispetto dell'amministrazione.

Alessandra Bianchi

Paola Bordilli

Ilaria Cavo

Sergio Gambino

Mario Mascia

Pietro Piciocchi

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