Maresca attacca Silvia Salis su Gronda e depositi chimici, polemica sulle infrastrutture genovesi

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Francesco Maresca critica Silvia Salis su Gronda e depositi chimici

2️⃣ L'assessore definisce la Gronda "opera madre" e accusa la candidata di non considerarla una priorità

3️⃣ Polemica anche sullo spostamento dei depositi chimici, che secondo Maresca Salis non avrebbe ancora deciso dove collocare

La notizia nel dettaglio

L'assessore al porto e patrimonio del Comune di Genova, Francesco Maresca, interviene nel dibattito elettorale criticando le posizioni di Silvia Salis su due temi centrali per la città: la Gronda e lo spostamento dei depositi chimici. Secondo Maresca, la candidata sindaca non avrebbe un'idea chiara su queste questioni strategiche.

Spostamento dei depositi chimici – "Se Silvia Salis non ha ancora le idee chiare su dove spostare i depositi chimici e vuole aspettare il piano regolatore portuale, significa che non conosce la materia e vuole mantenere i depositi chimici in città a pochi metri dalle case", afferma Maresca.

Critiche sulla Gronda – L'assessore definisce la Gronda "opera madre" per Genova e accusa Salis di non considerarla una priorità: "Per la Salis la Gronda è un non argomento? Significa che le opere infrastrutturali della città non sono una priorità, tra cui il traffico autostradale. Forse pensa di andare ancora con le carrozze a cavallo?".

Questione infrastrutturale – La realizzazione della Gronda di Genova è da anni al centro del dibattito politico e amministrativo: l'opera punta a decongestionare il traffico autostradale della città, migliorando i collegamenti e riducendo i tempi di percorrenza. Ma è anche un'infrastruttura gigantesca, costruita in larga misura in galleria, con complicazioni e tempi di realizzazione molto lunghi.

