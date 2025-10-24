Mareggiata a Sestri Levante: chiuso lungomare De Scalzi e Park Sant’Anna

Una violenta mareggiata sta interessando il levante ligure, causando disagi alla viabilità e alle attività portuali. Il Comune di Sestri Levante ha disposto la chiusura del lungomare De Scalzi, di via Queirolo e del Park Sant’Anna, invasi da sassi e acqua.

I pescatori professionisti hanno denunciato le difficoltà, costretti a trascorrere la notte allerta per monitorare l’evolversi della mareggiata e proteggere le attrezzature da pesca dall’innalzamento della risacca interna. La situazione evidenzia ancora una volta la vulnerabilità dei piccoli approdi locali in caso di condizioni meteorologiche estreme.

Le autorità invitano cittadini e turisti a evitare le aree esposte e a seguire le indicazioni di sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.