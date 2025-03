Marcella Bella tra Genova e Monaco, il Bayern sceglie 'Montagne Verdi' come nuovo inno

Per chi ha poco tempo

La notizia nel dettaglio

L’8 marzo è stata una giornata speciale per Marcella Bella, celebrata in contemporanea in due contesti prestigiosi. A Monaco di Baviera, il Bayern ha reso omaggio alla sua musica, adottando il celebre brano 'Montagne Verdi' come nuovo inno ufficiale per il 125º anniversario del club. A Genova, invece, la cantante è stata ospite d'onore di una serata di gala organizzata dall’associazione Pallavicino & Friends, presieduta dal Principe Domenico Pallavicino.

L’inno del Bayern Monaco – Il progetto dell’inno è nato grazie a un’iniziativa dell’associazione di tifosi bavaresi con il supporto della Südkurve, la curva sud dello stadio. Il testo è stato adattato in tedesco dal produttore Hans Franek e da Stephan Lehmann, mantenendo il ritornello originale in italiano, interpretato dal tenore Jonas Kaufmann. Durante la partita casalinga contro il Bochum, i 75.000 tifosi dell’Allianz Arena hanno cantato la melodia, creando un’atmosfera suggestiva con una coreografia di sciarpe biancorosse.

La serata di gala a Genova – Mentre il pubblico di Monaco intonava il brano, Marcella Bella era protagonista di un evento esclusivo a Palazzo Interiano Pallavicino. Davanti a 150 appassionati, è stata intervistata dal giornalista Renato Tortarolo, raccontando la sua carriera e le emozioni per il riconoscimento internazionale. Successivamente, ha partecipato come ospite d’onore alla cena di gala, a cui erano presenti il Principe Pallavicino, il sindaco di Genova Marco Bucci, gli assessori Lorenza Rosso e Sergio Gambino, il professor Matteo Bassetti, l’ex presidente di Regione Sandro Biasotti e numerose altre personalità.

Il riconoscimento internazionale – Marcella Bella ha espresso la sua gratitudine per l’omaggio ricevuto dal Bayern Monaco, condividendo la sua emozione sui social media. La scelta di 'Montagne Verdi' come inno di uno dei club più prestigiosi d’Europa dimostra l’influenza duratura della musica italiana.

Dove vedere l’intervista – L’incontro con Marcella Bella, realizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è disponibile on-demand su Telenord.it, permettendo a tutti gli appassionati di rivedere questo momento speciale.

