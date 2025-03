Marassi, Nicolò sottolinea l’inadeguatezza della struttura: “Iniziativa per un nuovo progetto con il ministero”

L’assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali della Liguria, Massimo Nicolò, ha parlato in Consiglio regionale riguardo alla situazione della Casa Circondariale di Marassi, sottolineando la crescente inadeguatezza dell’attuale struttura penitenziaria. Durante il suo intervento, Nicolò ha ribadito la necessità di una nuova progettualità per garantire miglioramenti sia dal punto di vista sanitario che sociale per i detenuti.

Inadeguatezza della struttura – Nicolò ha chiarito che sebbene non siano ancora stati presi atti ufficiali in merito, la Regione Liguria ha avviato interlocuzioni con il Ministero della Giustizia per studiare un progetto che preveda lo spostamento della Casa Circondariale di Marassi. Il problema principale, ha detto l’assessore, riguarda l’inadeguatezza dell’attuale struttura, che non risponde più alle esigenze del sistema carcerario moderno.

Proposte future e competenza ministeriale – Nicolò ha anche sottolineato che la Regione è pronta a garantire soluzioni progettuali per migliorare la struttura penitenziaria, sia sul piano sanitario che sociale. Tuttavia, ha ricordato che la competenza finale sul progetto di spostamento della Casa Circondariale spetta al Ministero della Giustizia. “La prima competenza resta al Ministero, ma la Regione è pronta a collaborare per trovare soluzioni concrete,” ha aggiunto.

Prossimi passi – La questione del trasferimento di Marassi resta quindi in una fase interlocutoria, con la Regione pronta a portare avanti progetti in collaborazione con il governo centrale. La sfida principale è quella di realizzare una struttura che soddisfi le necessità di sicurezza, riabilitazione e salute dei detenuti, in un contesto che risponda anche agli standard moderni di detenzione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.