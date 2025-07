MAPS, percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri: un festival tra natura, musica e teatro

Un cammino artistico per riscoprire la Liguria interiore - “MAPS. Percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri” è un festival itinerante che unisce escursionismo, musica e teatro con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale dell’entroterra ligure. Il progetto si snoda lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, un percorso di oltre 400 km che attraversa l’intera regione da Ventimiglia a La Spezia, toccando le creste delle Alpi Liguri e dell’Appennino e unendo i principali parchi naturali della Liguria.

Arte e natura, passo dopo passo - Il festival si articola in quattro tappe distribuite tra le province liguri e abbina escursioni naturalistiche guidate a esperienze artistiche immersive. Ogni evento prevede due percorsi escursionistici (uno semplice e uno più impegnativo), accompagnati da guide CAI e da esperti del DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova), che raccontano le specificità geologiche, biologiche e ambientali delle diverse aree. Lungo il cammino, i partecipanti saranno anche introdotti all’ascolto musicale da parte dei musicisti stessi, creando un ponte diretto tra ambiente e arte.

Concerti in quota: Vivaldi protagonista tra le cime - Il programma musicale ruota attorno all’opera di Antonio Vivaldi, in particolare ai suoi celebri concerti per strumenti solisti e a “Le Quattro Stagioni”, distribuite simbolicamente lungo le tappe del festival:

30-31 agosto – Parco delle Alpi Liguri, Rifugio Allavena (IM)

Luigi Tedone (fagotto), Genova Sinfonietta – Concerti per fagotto e “Estate”

Elisa Parodi (flauto), Genova Sinfonietta – Concerti per flauto e “Primavera”

Glauco Bertagnin (violino), Genova Sinfonietta – Concerti per violino e “Inverno”

Fabio Bagnoli (oboe), Genova Sinfonietta – Concerti per oboe e “Autunno”

Teatro immersivo: il corpo come strumento di dialogo con il paesaggio - Oltre alla musica, ogni tappa del festival propone laboratori teatrali ispirati ai princìpi di Jerzy Grotowski. Attraverso un training fisico e sensoriale, i partecipanti – adulti e bambini – saranno guidati a riscoprire la propria espressività in rapporto con la natura, superando i limiti del teatro convenzionale per vivere un’esperienza corporea e autentica di appartenenza al paesaggio.

