Mantova, l’Oscar del Cicloturismo premia la Ciclovia Sole

La Ciclovia Sole nel tratto lombardo “è una ciclopedonale di splendida fattura, un ottimo esempio di come dovrebbero essere fatte le ciclabili in sede protetta, ma anche un modello vincente di governance che ha saputo coniugare al meglio la tutela dell’ambiente e le pratiche di buona fruizione del territorio: il Parco del Mincio e la provincia di Mantova, tra i più suggestivi della Pianura Padana”. Con questa motivazione Regione Lombardia ha ottenuto il riconoscimento ‘menzione Legambiente’ nell’ambito dell’Oscar del Cicloturismo, manifestazione che ogni anno premia le regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento.

“La menzione di Legambiente – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – premia il lavoro che abbiamo svolto insieme al territorio e sottolinea in particolare come il tratto lombardo della Ciclovia del Sole rappresenti un modello vincente di governance ambientale e territoriale. Come Regione abbiamo messo in campo risorse decisive investendo su una progettualità di grande pregio, che consente di valorizzare ulteriormente l’area del Mantovano e le sue bellezze paesaggistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche”.

I premi nell’ambito dell’Oscar del Cicloturismo vengono assegnati alle ciclovie verdi che dimostrano di possedere criteri di eccellenza e il più alto punteggio secondo i vari parametri in esame, inclusi progettazione, costruzione, promozione, attrezzature, segnaletica e servizi ‘green’.

“Questo riconoscimento – prosegue Terzi – ci spinge a proseguire lungo la strada che stiamo percorrendo da anni: implementare le infrastrutture per incentivare la mobilità sostenibile è tra le priorità di Regione Lombardia, anche considerando che il territorio regionale è attraversato da tre ciclovie turistiche nazionali Sole, Garda e Vento. Non a caso, oltre dieci anni fa, ci siamo dotati di un Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, specifico strumento di pianificazione per definire una rete ciclabile regionale da interconnettere, con percorsi in sicurezza, a quella locale e nazionale, così da favorire il cicloturismo, la fruizione del territorio e delle sue aree di pregio paesaggistico, ambientale, culturale, i siti Unesco ed Ecomusei, sia per facilitare gli spostamenti quotidiani tra frazioni, località e verso i poli attrattori come i capoluoghi. La volontà di Regione Lombardia è sostenere e perseguire gli obiettivi di intermodalità”.

La Ciclovia del Sole in Lombardia attraversa la provincia di Mantova dal confine con il Veneto a quello con l’Emilia-Romagna e si snoda principalmente nei territori del Parco del Mincio per circa 100 chilometri. Il percorso nasce dalla riqualificazione e dal raccordo tra loro di tratti di ciclovie già esistenti, dando vita a un itinerario che, in diversi punti, si affaccia sui fiumi Mincio, Po e Secchia e sui Laghi di Mantova. Un contesto naturale molto apprezzato da escursionisti e cicloturisti, che hanno l’opportunità di scoprire anche gli aspetti storici, artistici e culturali dei dieci comuni lombardi attraversati. La Ciclovia del Sole ‘lombarda’ ha una larghezza media di 3 metri, una pavimentazione estremamente agevole, segnaletica puntuale, fontanelle, aree di sosta, colonnine di ricarica per e-bike e punti di ristoro completano i servizi a disposizione dei ciclisti e di tutti i fruitori del tracciato. Ideale per passeggiate in famiglia, la Ciclovia è utilizzata anche per gli spostamenti quotidiani dei residenti.

