Manovra 2025, il Governo incassa la fiducia: risorse per famiglie, imprese e sanità

Il Governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sulla manovra finanziaria per il 2025, con 211 voti favorevoli e 117 contrari. Tra le misure principali, la conferma strutturale del taglio del cuneo fiscale, incentivi per famiglie e imprese, e un aumento del finanziamento alla sanità.

Famiglie e redditi — La manovra da 30 miliardi di euro pone tra le priorità il sostegno ai redditi medio-bassi. Sono confermati il bonus-bebè, lo schema a tre aliquote Irpef e i benefici contributivi per le mamme lavoratrici. L’obiettivo è alleviare le pressioni economiche sulle famiglie.

Imprese — Per il mondo imprenditoriale, il disegno di legge introduce il regime di Ires premiale, con tassazione ridotta dal 24% al 20% per le imprese che reinvestono gli utili in beni 4.0 e incrementano la base occupazionale. Proseguono anche i crediti d’imposta per la consulenza delle Pmi e il Fondo di garanzia per gli investimenti. Nel Sud, la decontribuzione scende al 25%, mentre vengono confermati fondi per l’automotive e per l’editoria.

Sanità — Il finanziamento al Servizio sanitario nazionale sale a 141,3 miliardi entro il 2027, con risorse destinate a borse di studio per specializzandi, screening tumorali e prevenzione dell’obesità. Non mancano, tuttavia, le critiche: “È un eufemismo definire deludenti le misure previste dalla legge di Bilancio per la sanità”, hanno dichiarato Pierino Di Silverio (Anaao Assomed), Guido Quici (Cimo-Fesmed) e Antonio De Palma (Nursing Up).

Reazioni politiche — Dure le parole dell’opposizione. Ubaldo Pagano (Pd) ha commentato: “Torna in voga l’austerità per tutti, le mancette elettorali, il Sud al guinzaglio del potente di turno. Avete deciso di far pagare il conto ai più poveri”. Di contro, Paolo Barelli (Forza Italia) ha sottolineato: “Una manovra che pensa alla crescita, tenendo in ordine i conti dello Stato”.