“Mandilli de çe”: gli acquerelli di Silvia Canneva

“Mandilli de çe” sono quei frammenti di cielo che appaiono all’improvviso tra i tetti e i vicoli del centro storico genovese, quando si alza lo sguardo verso l’alto. A partire da questa suggestione ecco la mostra di acquerelli realizzati da Silvia Canneva: una serie di opere che ritraggono gli edifici del centro storico di Genova e i piccoli scorci di cielo che si aprono tra le architetture, in un gioco di prospettive e luce che racconta l’anima più autentica della città.

