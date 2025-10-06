Cultura

“Mandilli de çe”: gli acquerelli di Silvia Canneva

di Anna Li Vigni

Nel chiostro di San Matteo una serie di opere che ritraggono gli edifici del centro storico di Genova

Don Giovanni

“Mandilli de çe” sono quei frammenti di cielo che appaiono all’improvviso tra i tetti e i vicoli del centro storico genovese, quando si alza lo sguardo verso l’alto. A partire da questa suggestione ecco la mostra di acquerelli realizzati da Silvia Canneva: una serie di opere che ritraggono gli edifici del centro storico di Genova e i piccoli scorci di cielo che si aprono tra le architetture, in un gioco di prospettive e luce che racconta l’anima più autentica della città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

mostra cielo palazzi san matteo

Condividi: