Manca il numero legale, salta il Consiglio nel Medio Levante: rinviato il voto sul piano ambientale

È stato interrotto per mancanza del numero legale il Consiglio Municipale del Medio Levante, convocato per discutere e approvare il Piano Verde, un progetto ritenuto strategico per la riqualificazione ambientale del territorio. A determinare lo stop è stata l’assenza dei consiglieri della minoranza di centrosinistra, che non si sono presentati alla seduta tenutasi alla presenza dell’assessore comunale Mario Mascia.

Consiglio interrotto – La seduta era stata convocata con all’ordine del giorno l’approvazione del Piano Verde municipale, già al centro di un confronto tra le forze politiche e l’amministrazione comunale. La maggioranza di centrodestra si è presentata compatta, nonostante alcune assenze giustificate per motivi di salute e di lavoro, ma il numero legale non è stato raggiunto a causa del mancato ingresso in aula dei consiglieri di opposizione.

Dichiarazioni – “Un atto irresponsabile e incomprensibile, che ha impedito l’approvazione di un documento fondamentale per il nostro territorio”, ha commentato la presidente del Municipio, Anna Palmieri. “È paradossale – ha aggiunto – che proprio chi si proclama attento all’ambiente scelga di non partecipare al voto su una misura concreta e necessaria per la qualità della vita dei cittadini”.

Prossimi passaggi – Il Piano Verde, secondo quanto riferito dalla presidenza del Municipio, tornerà all’ordine del giorno nella prossima convocazione utile, anche se i tempi del nuovo voto non sono ancora stati resi noti. Resta da capire se, nel frattempo, sarà possibile ricucire il dialogo tra le forze politiche per arrivare a una discussione condivisa del progetto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.