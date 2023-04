Maltempo, frana nell'entroterra di Genova: viabilità interrotta verso la frazione di Gneo

La frazione di Gneo, lungo la strada che porta al monte Gazzo nell'entroterra di Genova, è isolata per una frana caduta questa mattina con ogni probabilità a causa delle piogge di questi ultimi giorni. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la protezione civile per ripristinare la viabilità e i collegamenti.

La frana ha isolato sei famiglie, per un totale di 14 persone di cui due minori e due ultrasettantenni. Sul posto i geologi e la Protezione civile si sono attivati per l'intervento in somma urgenza e per una attività di supporto alla popolazione, per mitigare l'isolamento attraverso un percorso alternativo su una strada sterrata. A valle è stato disposto un transennamento con strutture mobili e jersey in cemento. La Protezione civile provvederà al trasporto dei bambini a scuola e garantirà, già da domani, tre viaggi al giorno per le famiglie, da Gneo fino a San Pietro ai Prati, dove i residenti terranno le proprie auto in sosta.