Maltempo Liguria, tempesta di fulmini nella notte: 5mila in 12 ore
di F.S.
Precipitazioni moderate in mattinata: nel pomeriggio previsto peggioramento
Giornata di allerta meteo arancione per temporali sulla Liguria, ma nella notte fra martedì e mercoledì i protagonisti sono stati tuoni e fulmini
Sul Centro Levante ligure infatti, dalle 22 di ieri si è abbattuta una forte tempesta di fulmini, circa 5 mila in meno di 12 ore. I dati, forniti da Arpal e registrati sulla rete Omirl, mostrano una fulminazione intensa che dal centro si è spostata dopo la mezzanotte sul levante ligure.
Le precipitazioni sono state invece moderate: 39mm a Genova Monte Gazzo in un'ora, 49 mm a Camogli, 61 a Brugnato (La Spezia).
