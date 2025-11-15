Maltempo Liguria, problemi nell'entroterra: allagamenti su A7 e sulla strada per Casella (VIDEO)

Il maltempo sta creando disagi nell’entroterra ligure, dove si registrano allagamenti sia sull’A7 in direzione Busalla sia lungo la strada che porta a Casella (video Furio Bruzzone). Le precipitazioni intense hanno causato difficoltà alla viabilità e rallentamenti, mentre le squadre di intervento sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e monitorare ulteriori criticità legate alle piogge persistenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.